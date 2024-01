Klare Signale bei Camel!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die RSI der Camel liegt bei 19,15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für Camel liegt der RSI bei 56, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Camel mit einer Rendite von -0,66 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,79 Prozent, und auch hier liegt Camel mit 2,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Camel ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die neun Tage lang vorherrschten, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Camel diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten Wochen konnte bei Camel eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes in Richtung Positiv festgestellt werden. Dies wird durch die verstärkte Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien bestätigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion war ebenfalls höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Camel daher für diese Stufe ein "Gut".