Klare Signale bei Calibre Mining!

Calibre Mining hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. In der "Metalle und Bergbau"-Branche erhält die Calibre Mining-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Calibre Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt sie damit um 53,14 Prozent über dem Durchschnitt (-10,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,58 Prozent, was bedeutet, dass Calibre Mining aktuell 53,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,16 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,46 CAD mit dem aktuellen Kurs (1,37 CAD) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,34 CAD ergibt sich hingegen eine Abweichung von nur +2,24 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Calibre Mining war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.