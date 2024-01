Klare Signale bei Caesars Entertainmentration!

Die Diskussionen über Caesars Entertainment in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während neutrale Themen im Vordergrund standen. Aufgrund von acht positiven Handelssignalen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, da keine negativen Signale vorliegen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Caesars Entertainment bei 47,55 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 45,14 USD liegt und damit einen Abstand von -5,07 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt die Differenz -0,2 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 6 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Innerhalb eines Monats wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70,75 USD, was einem Anstieg von 56,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine verminderte Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Caesars Entertainment-Aktie.