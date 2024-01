Klare Signale bei CNH Industrial NV!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Cnh Industrial liegt bei 6,98, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20 für die Cnh Industrial, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Cnh Industrial von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Maschinen-Branche hat die Cnh Industrial in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +124,61 Prozent erzielt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Cnh Industrial liegt derzeit bei 0,77 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.