Klare Signale bei C3.ai!

Am 09.02.2023, 14:37 Uhr notiert die Aktie C3ai mit dem Kurs von 26.19 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat C3ai auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: C3ai erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das C3ai-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (21,6 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -17,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,19 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. C3ai erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die C3ai-Aktie hat einen Wert von 18,96. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (20,54). Wie auch beim RSI7 ist C3ai auf dieser Basis überverkauft (Wert: 20,54). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für C3ai.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die C3ai-Aktie beträgt dieser aktuell 15,92 USD. Der letzte Schlusskurs (26,19 USD) liegt damit deutlich darüber (+64,51 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält C3ai somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (14,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+84,96 Prozent), somit erhält die C3ai-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird C3ai auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.