Klare Signale bei Bristow!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet viele Faktoren, darunter auch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Bristow eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was auch zu einer neutralen Bewertung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Bristow derzeit 5,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +7,98 Prozent, was auch als positiv bewertet wird.

Analysten geben Bristow insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf einer Gut-Bewertung und keiner neutralen oder schlechten Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 40 USD, was eine Empfehlung von +41,49 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bristow-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ist der RSI jedoch weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Analyse der verschiedenen Faktoren eine positive Bewertung für die Bristow-Aktie.