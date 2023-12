Klare Signale bei Bridge Investment Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bridge Investment. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 19,53 Punkten liegt, was bedeutet, dass Bridge Investment derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der RSI25 bei 33,33, was bedeutet, dass Bridge Investment weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Bridge Investment in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Bei Bridge Investment kann auch über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral" hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bridge Investment in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Bridge Investment 3 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bridge Investment vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 9,17 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 92,66 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 17,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Technische Analyse: Bridge Investment liegt mit einem Kurs von 9,17 USD inzwischen +17,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.