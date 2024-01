Klare Signale bei BoralADR!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Boral hat ein KGV von 38,5, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aufgrund des niedrigen KGVs relativ günstig und erhält daher ein "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Boral in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 82,78 Prozent erzielt, während die "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von -14,74 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Boral mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Boral-Aktie zeigt einen Wert von 36,84 für RSI7 und 28,13 für RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für RSI25. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.