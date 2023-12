Klare Signale bei Benton!

Die Benton-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,08 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,17 CAD, was einem Unterschied von +112,5 Prozent entspricht, und ergibt daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,43 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Kategorie weist die Benton-Aktie eine Rendite von -43,75 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,47 Prozent verzeichnet, liegt Benton mit 32,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Benton-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Benton mit einem Wert von 27,56 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 319,08, was zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung führt.