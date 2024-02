Klare Signale bei Benchmark!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Benchmark-RSI liegt bei 43,09, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 24,53, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Hierbei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Benchmark investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,78 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Benchmark-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,06 GBP. Der letzte Schlusskurs von 45,9 GBP weicht somit um +17,51 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (39,6 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,91 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Benchmark-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

