Klare Signale bei Beijing Orient Landscape and Environment!

Die Beijing Orient Landscape & Environment-Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,06 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,78 CNH) um -13,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,69 CNH, was einer Abweichung von +5,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet und insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 1,58) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Beijing Orient Landscape & Environment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beijing Orient Landscape & Environment diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft.

Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglichen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Beijing Orient Landscape & Environment verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.