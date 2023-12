Klare Signale bei Bank für Tirol und Vorarlberg!

Die Bank für Tirol und Vorarlberg hat in den letzten Monaten eine solide Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich derzeit auf 43,48 EUR, während der Aktienkurs bei 46 EUR liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +5,8 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 45,28 EUR, was einer Differenz von +1,59 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Bank für Tirol und Vorarlberg als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 12,5 und der RSI25 ebenfalls 12,5, was jeweils zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die Bank für Tirol und Vorarlberg. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Bank für Tirol und Vorarlberg in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,03 Prozent erzielt. Dies liegt leicht unter dem Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche, die um 22,92 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -0,88 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Bank für Tirol und Vorarlberg jedoch um 6,67 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.