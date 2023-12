Klare Signale bei Ball!

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für die Aktie von Ball in den letzten vier Wochen aufgehellt. Dies spiegelt sich in einer verbesserten Bewertung des Unternehmens wider. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Daher erhält Ball insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Ball ein Verhältnis von 1 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -8272,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ball mit einem Wert von 25,09 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 93,96. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ball-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert (58,43 USD) um 9,67 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 15,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Ball-Aktie aufgrund der positiven Veränderungen in der Stimmungslage und der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.