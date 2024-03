Klare Signale bei BMW!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Aktie hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Aktie hinweist. Bei BMW liegt der RSI7 aktuell bei 59,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 31,63, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist BMW ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,33 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automobile" hat im Vergleich einen Wert von 18,17, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der BMW derzeit positiv ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 liegen über dem aktuellen Aktienkurs, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt erhält BMW in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Automobile"-Branche zeigt sich, dass BMW in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,07 Prozent erzielt hat. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor schneidet BMW positiv ab und erhält daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

