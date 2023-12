Klare Signale bei BASF!

Basf schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Mit einer Dividendenrendite von 8% gegenüber dem Durchschnitt von 5,32% liegt Basf um 2,68 Prozentpunkte höher. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich anhand der Analyse starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Basf hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Zudem wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist.

Der Aktienkurs von Basf verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,29%, während ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um 7,17% gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,88% im Branchenvergleich für Basf. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Basf ebenfalls 5,88% unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Basf liegt bei 5,02, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 31,65 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BASF-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich BASF jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BASF-Analyse.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...