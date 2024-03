Klare Signale bei Aurion!

In den letzten zwei Wochen wurde Aurion von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt sind wir daher der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Aurion bei 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Durch den Relative Strength Index (RSI) kann beurteilt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aurion-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Aurion.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Aurion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,73 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,9 Prozent im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Materialien" liegt die Rendite ebenfalls 1,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.