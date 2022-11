Klare Signale bei Atos!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Atos, die im Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.11.2022, 15:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 10.98 EUR.

Atos haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Atos hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,1 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.77%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,34 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Atos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 50,75 ist die Aktie von Atos auf Basis der heutigen Notierungen 30 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (72,31) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".