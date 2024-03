Klare Signale bei Assicurazioni Generali SPA!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Für Assicurazioni Generali Spa wird der 7-Tage-RSI momentan bei 12 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 13,48 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Assicurazioni Generali Spa war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Es wurden jedoch auch 8 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Assicurazioni Generali Spa mit einer Ausschüttung von 2,47 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (0 %) positiv zu bewerten, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +16,8 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird Assicurazioni Generali Spa basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen als eine gute Investitionsmöglichkeit angesehen.