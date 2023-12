Klare Signale bei AssetMark Financial Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung vorgenommen werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Assetmark-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Damit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 20,62 an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Assetmark.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses deutet ebenfalls auf ein "Gut"-Rating für die Assetmark-Aktie hin. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,01 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (30,35 USD) um +8,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 25,73 USD eine Abweichung von +17,96 Prozent, was erneut auf einen "Gut"-Wert hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Assetmark als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 32,5 USD, was einer Erwartung von +7,08 Prozent entspricht und somit erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Assetmark-Aktie veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Assetmark-Aktie.

