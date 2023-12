Klare Signale bei Assembly Biosciences!

Weitere Suchergebnisse zu "Worthington Industries":

Die Aktie der Assembly Biosciences wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen eingehend bewertet. Von den insgesamt abgegebenen Bewertungen waren 0 positiv, 1 neutral und 0 negativ, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Assembly Biosciences liegt bei 1,5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,81 USD eine erwartete Kursentwicklung von 85,19 Prozent bedeutet. Dies wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Analysten für die Aktie der Assembly Biosciences.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für die Assembly Biosciences liegt derzeit bei 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine positive Einstufung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Assembly Biosciences festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Stimmung und den Buzz eine positive Einschätzung.

Was die Anleger-Stimmung betrifft, so ist diese in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Bewertung durch Analysten und in Bezug auf das Stimmungsbild, während die Anleger-Stimmung eher negativ ausfällt.