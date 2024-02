Klare Signale bei Asiamedic!

Der Aktienkurs von Asiamedic hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Rendite von 9,09 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" hingegen verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,23 Prozent, während Asiamedic mit 27,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Asiamedic in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asiamedic jedoch mit 0 Prozent 3,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Aus dieser Perspektive betrachtet wird die Aktie von Asiamedic als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentaldaten weist Asiamedic mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,12 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (25,36) auf. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält Asiamedic insgesamt eine "Neutral"-Wertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und geringe Änderungen, was zu dieser Einschätzung führt.