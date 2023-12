Klare Signale bei Artgo!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Artgo liegt derzeit bei 51,26, was drei Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 49 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie spielen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Artgo neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Artgo beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsunternehmen und Distributoren") von 6,28 %. Aufgrund dieser Differenz von 6,28 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,25 HKD für den Schlusskurs der Artgo-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,28 HKD, was einem Unterschied von +12 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,26 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,69 Prozent), wodurch die Artgo-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Artgo somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Artgo kaufen, halten oder verkaufen?

