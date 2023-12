Klare Signale bei Arista Networks!

Arista Networks wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung als niedriger bewertet, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 11546,53 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arista Networks-Aktie zeigt einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 24,49 bestätigt dies, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für Arista Networks war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit positiven Diskussionen an zehn Tagen und überwiegend negativen an vier Tagen. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt der Arista Networks-Aktie positive Werte aufweisen. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 177,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 236,7 USD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 208,89 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 236,7 USD. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.