Klare Signale bei Ares Management Registered (A)!

Der Aktienkurs von Ares Management hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 61,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor eine deutliche Überperformance von 57 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,52 Prozent verzeichnete, liegt Ares Management mit 52,33 Prozent deutlich darüber. Diese hervorragende Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ares Management-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 21, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,11 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ares Management liegt derzeit bei 57, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Kapitalmärkte-Branche eine Überbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Laut Analysten wurde die Aktie von Ares Management in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 99,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -13,09 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.