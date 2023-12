Klare Signale bei Aprea Therapeutics!

Weitere Suchergebnisse zu "TURA GROUP AB":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Aprea Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 82,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 50,18, was bedeutet, dass Aprea Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Aprea Therapeutics-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Aprea Therapeutics zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Aprea Therapeutics auf sozialen Medien deuten auf ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aprea Therapeutics-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotential von 140,64 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Aprea Therapeutics somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.