Klare Signale bei Applied Materials!

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Eine Analyse der Kommentare zu Applied Materials in sozialen Medien hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Zudem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt, ein trendfolgender Indikator, zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Applied Materials-Aktie bei 148,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 202,86 USD lag. Dies bedeutet eine Abweichung von +36,87 Prozent im Vergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 169,02 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +20,02 Prozent ergibt. Die Applied Materials-Aktie erhält daher auch auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.

Analysteneinschätzung: Von 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Applied Materials-Aktie sind 12 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 157,33 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -22,44 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating aus Sicht der Analysten.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Applied Materials eine Performance von 57,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 7,77 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,54 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,04 Prozent erzielte, lag Applied Materials 57,27 Prozent darüber. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

