Klare Signale bei Apiam Animal Health!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Apiam Animal Health wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser wird für Apiam Animal Health anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60 Punkten und die Aktie erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 53,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Apiam Animal Health ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich auch in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, was zur Gesamtbewertung "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält Apiam Animal Health auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Bewertung "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 0,43 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,26 AUD liegt, was einer Abweichung von -39,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,29 AUD führt zu einer Abweichung von -10,34 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher das Rating "Schlecht" in diesem Bereich.