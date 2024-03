Klare Signale bei Anheuser-Busch InBev!

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch Inbev hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränke-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erreicht haben, bedeutet dies eine Outperformance von +5,86 Prozent. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, wobei Anheuser-Busch Inbev um 5,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Anheuser-Busch Inbev diskutiert, wobei an zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund standen und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Anheuser-Busch Inbev insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,08 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem aktuellen Kurs ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.