Klare Signale bei American National Bankshares!

Die American National Bankshares-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 35,81 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 48,75 USD, was einer Abweichung von +36,14 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,84 USD) liegt mit einer Abweichung von +13,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,28 Punkte, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,82 Punkten, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei American National Bankshares festgestellt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,65 %) weist die Dividende von 3,14 % bei American National Bankshares eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.