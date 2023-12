Klare Signale bei American!

Weitere Suchergebnisse zu "AIG":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die American-Aktie eine Performance von 9,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 26,8 Prozent, was zu einer Underperformance von -16,97 Prozent für American führte. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 4,83 Prozent, wobei American um 5 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhielt das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der American-Aktie beträgt 2,3 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,88 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch die Relation der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ermittelt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei American. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Kriterium mit "Neutral" bewertet wurde. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte. Insgesamt erhielt American daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhielt die American-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +16,23 Prozent, was zu der positiven Bewertung führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage lag mit +6,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.