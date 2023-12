Klare Signale bei Ambarella!

Der Aktienkurs des Unternehmens Ambarella zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -27,91 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 31,79 Prozent deutlich darunter, welche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,88 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Ambarella 9 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 51,06 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 64,07 USD und sehen ein mittleres Kursziel bei 96,79 USD, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambarella beträgt aktuell 978,93 und liegt damit um 1298 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 70. Die Aktie wird somit als überbewertet angesehen und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Ambarella in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich also unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.