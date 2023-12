Klare Signale bei Ambarella!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Ambarella-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 26,53 an, dass die Aktie überverkauft ist und dementsprechend ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating für Ambarella.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigen sich für die Ambarella-Aktie langfristig eine starke Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" zugeordnet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ambarella bei 67,27 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 62,5 USD aufweist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,09 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage, der bei 53,53 USD liegt und somit einen Abstand von +16,76 Prozent aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Ambarella als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 978,93 insgesamt 1327 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einem KGV von 68,62. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".