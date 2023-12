Klare Signale bei Alx Oncology Holdings !

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Alx Oncology als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alx Oncology-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 2,1, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 31,92 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alx Oncology-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,6 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 13,19 USD weicht somit um +99,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+51,26 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Alx Oncology-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Alx Oncology. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Alx Oncology daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Alx Oncology wird auch als Maßstab herangezogen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Alx Oncology zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Alx Oncology bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.