Klare Signale bei Altima!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Altima beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,46, was darauf hindeutet, dass Altima weder über- noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Punkte als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Altima als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 0,97, was einen Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 66,87 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altima-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 CAD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 0,07 CAD, was einem Unterschied von 40 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung für Altima resultiert.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend werden Altima aufgrund der technischen Analyse, der fundamentalen Bewertung und der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.