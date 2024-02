Klare Signale bei Allscripts Healthcare!

Die Aktie von Veradigm bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie. Dies bedeutet einen Ertrag, der um 91,45 Prozentpunkte niedriger ist. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Veradigm von Analysten als "Neutral" eingestuft. Bisher gibt es keine neuen Bewertungen, und das Kursziel der Analysten liegt bei 11 USD. Dies würde eine potenzielle Performance von 31,58 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur Gesundheitstechnologie-Branche hat Veradigm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,36 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -38,86 Prozent im Branchenvergleich. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,91 Prozent, wobei Veradigm um 30,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Anleger-Stimmung erzeugt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.