Klare Signale bei AdvantestDRC!

Die Aktie von Advantest hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3956,68 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +25,23 Prozent entspricht und damit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4308,65 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Advantest-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet spiegeln sich in einer starken Aktivität wider, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Advantest-Aktie eine Rendite von 86,68 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 72,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit 46,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.