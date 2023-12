Klare Signale bei AdvanSix!

Der Aktienkurs von Advansix verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Rendite von -23,83 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 15,26 Prozent erzielte, liegt Advansix mit einer Rendite von 39,09 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) weist die Advansix-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 11 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 28,31 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Advansix basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen über Advansix in den sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen hin. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet ist Advansix aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,25, was einem Abstand von 90 Prozent zum Branchen-KGV von 94,14 entspricht. Auf dieser Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.