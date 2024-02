Klare Signale bei AdTheorent Holding Company!

Die technische Analyse zeigt, dass die Adtheorent derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 1,54 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,85 USD) um +85,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,04 USD zeigt eine Abweichung von +39,71 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Adtheorent in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher Neutralität. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3,33 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt. Insgesamt erhält Adtheorent daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.