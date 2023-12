Klare Signale bei Acrinova AB!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Acrinova liegt bei 6,86, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Eine ähnliche Situation zeigt sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und aktuell bei 23 liegt. Auch hier wird eine überverkaufte Situation festgestellt, die ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für Acrinova eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass Acrinova in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind überwiegend positive Themen zu beobachten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Acrinova mittlerweile auf 7,03 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,86 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,03 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 6,96 SEK, was einer Distanz von +27,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.