Klare Signale bei Accenture!

Die Analystenmeinungen zu Accenture sind überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 9 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 1 Gut und 0 Neutral oder Schlecht-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 337,42 USD, was einem möglichen Rückgang von -7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Accenture-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat Accenture im letzten Jahr eine Rendite von 30,2 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 551,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -3,25 Prozent, und Accenture liegt aktuell 33,44 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Accenture auf 319,68 USD geschätzt, während die Aktie selbst bei 362,81 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 353,33 USD, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.