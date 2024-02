Klare Signale bei AZZ!

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Die Azz-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 62 USD deutet auf ein Abwärtspotenzial von -14,32 Prozent hin. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung, weshalb Azz insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsveränderung. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein überwiegend negatives Stimmungsbild der Marktteilnehmer wider, wobei es insgesamt vier positive und neun negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als hauptsächlich negativ bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Azz daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Azz-Aktie bei 47,99 USD verläuft. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 72,36 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +50,78 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.