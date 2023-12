Klare Signale bei AT&T!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die Langfristmeinung von Analysten zur At&t-Aktie wird als "Gut" eingeschätzt, basierend auf 3 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Bewertung. Es gab im letzten Monat keine Updates seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 21 USD, was einer potenziellen Performance von 27,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber At&t eingestellt sind. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer Einschätzung als "Gut". Jedoch haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 6, was eine negative Differenz von -2,15 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält At&t in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 32,86, was zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält At&t in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.