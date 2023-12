Klare Signale bei AT&T!

Die Stimmung und die Diskussion über At&t in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse steht die At&t Aktie mit einem Kurs von 16,41 USD aktuell +5,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +1,86 Prozent, weshalb die Einstufung hier "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich daher eine charttechnische Einschätzung von "Gut" für die Aktie.

Die Dividendenpolitik von At&t wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit negativ ist. Mit einer Differenz von -2,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" fällt die Bewertung entsprechend aus.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber At&t. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Analyse erhält At&t daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird At&t von der Redaktion daher mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.