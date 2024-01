Klare Signale bei AP Moller - Maersk!

In den letzten vier Wochen gab es bei Ap Moller - Maersk A- keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ap Moller - Maersk A- daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, bewertet die Kursbewegungen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem Wert von 81,51 wird der RSI der Ap Moller - Maersk A- als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI liegt daher bei "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ap Moller - Maersk A- liegt derzeit bei 12109,95 DKK. Der Aktienkurs selbst ging bei 12920 DKK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,69 Prozent aufgebaut. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 11202,2 DKK angenommen, was einer aktuellen Differenz von +15,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Ap Moller - Maersk A- mit einer Rendite von 21,47 Prozent um mehr als 35 Prozent darüber. Die "Marine"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,48 Prozent, wobei Ap Moller - Maersk A- mit 37,95 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.