Klare Signale bei AP Moller - Maersk!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Ap Moller - Maersk A- ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsäußerungen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen zwei Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI), einem technischen Analyseindikator, lässt sich feststellen, dass die Ap Moller - Maersk A-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,61, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der GD200 verläuft bei 12187,3 DKK, während der Kurs der Aktie bei 12940 DKK liegt, was einer Abweichung von +6,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Abweichung von +16,9 Prozent und somit zu einem "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Ap Moller - Maersk A-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,74 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -17,55 Prozent, was einer Outperformance von +27,28 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 22,92 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.