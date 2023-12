Klare Signale bei AC Immune!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 für Ac Immune bei 9,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 27,12 ebenfalls im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Ac Immune-Wertpapier also ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Ac Immune liegt derzeit bei 2,52 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,41 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +75 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 2,92 EUR, was zu einem Abstand von +51,03 Prozent führt und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ac Immune diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.