Klare Signale bei ACV Auctions!

Die Stimmung und das Interesse: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist im Vergleich zum vorherigen Monat zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Acv Auctions führt.

Analystenbewertung: Innerhalb der letzten 12 Monate haben Analysten Acv Auctions 6-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher insgesamt das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 15,49 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 7,6 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16,67 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Relative Stärke-Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Acv Auctions beträgt derzeit 16,78 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" bewertet.

Anlegerstimmung: In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei sieben Tage von positiven Themen und nur zwei Tagen von negativen Themen geprägt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Acv Auctions.