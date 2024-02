Klare Signale bei ACM Research!

Die technische Analyse der Acm Research-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 15,48 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 19,58 USD, was einem Abstand von +26,49 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 18,57 USD, was einer Differenz von +5,44 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Acm Research-Aktie 1-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig ein Rating von "Gut" ergibt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 19,58 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -29,01 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 13,9 USD, was eine "Schlecht"-Einschätzung ergibt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Acm Research-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 88,92 Prozent erzielt hat, was jedoch mehr als 486 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3874,38 Prozent, und auch hier liegt Acm Research mit 3785,46 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Acm Research eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.