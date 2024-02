Klare Signale bei AAR!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Der Aktienkurs von Aar wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 19,25 Prozent liegt Aar mehr als 225 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 408,09 Prozent verzeichnet, liegt Aar mit 388,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aar liegt bei 31,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 bewertet die Aktie mit 32,49 als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aar-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 60,2 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 66,51 USD weicht somit um +10,48 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bewertet den Schlusskurs von 63,19 USD mit einer Abweichung von +5,25 Prozent als "Gut". Insgesamt erhält die Aar-Aktie also ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Aar. In den letzten zwei Wochen wurden an acht Tagen vor allem positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.