Klare Signale bei 4D Molecular Therapeutics Inc!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die 4d Molecular Therapeutics-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die 4d Molecular Therapeutics-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu 4d Molecular Therapeutics. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 31,17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 65,78 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,8 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 4d Molecular Therapeutics liegt aktuell bei 16,26 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 18,8 USD gehandelt wird, was einen Abstand von +15,62 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Das Verhältnis zur zurückliegenden 50-Tage-Durchschnittslinie (GD50) beträgt derzeit +23,93 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei 4d Molecular Therapeutics hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung gezeigt. Dies basiert auf Auswertungen der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als "Schlecht" bewertet, ebenso wie die abnehmende Aufmerksamkeit in den Beiträgen.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 4d Molecular Therapeutics aktuell mit einem Wert von 81,98 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 34, was bedeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Zusammenfassend erhält die 4d Molecular Therapeutics-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen und der technischen Analyse, obwohl das Sentiment und der RSI auf "Schlecht" eingestuft werden.